Torino: cade dal balcone di casa, morta una donna di 59 anni

TORINO – Non c’è stato nulla da fare per la donna di 59 anni deceduta nella serata di ieri.

La 59enne è caduta dal balcone del proprio appartamento, in un palazzo in via corso Maroncelli 16 a Torino. Sul posto i sanitari che nonostante i molti tentativi di rianimazione hanno potuto solo constatare il decesso della donna.

Secondo quanto si apprende, è molto probabile che si sia trattato di un gesto volontario; tuttavia, la polizia sta eseguendo degli accertamenti poiché la 59enne sarebbe stata vista aggrapparsi alla ringhiera del balcone, forse nel disperato tentativo di salvarsi.

