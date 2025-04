Pinerolo crolla a Vallefoglia, sarà la Megabox a sfidare Chieri per un posto in Cev Challenge Cup

VALLEFOGLIA – La Unionvolley Pinerolo non ce l’ha fatta. Sconfitta nettamente dalla Megabox Vallefoglia vede interrompersi in semifinale il suo percorso per qualificarsi alla prossima Cev Challenge Cup. 3-0 il risultato finale con i parziali di 25-22 25-14 25-12.

Saranno quindi Vallefoglia e Fenera ’76 Chieri a sfidarsi per ottenere il pass per la prossima coppa, torneo nel quale Chieri quest’anno è arrivata fino all’atto finale.

