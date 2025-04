Lovers Film Festival festeggia 40 anni di cinema LGBTQI+

TORINO – Dal 10 al 17 aprile, Torino ospiterà la quarantesima edizione del Lovers Film Festival, il più longevo festival italiano dedicato alla cinematografia LGBTQI+. L’evento si terrà presso il Cinema Massimo, la multisala del Museo Nazionale del Cinema, e sarà diretto, per il sesto anno consecutivo, da Vladimir Luxuria. Fondato da Giovanni Minerba e Ottavio Mai, il festival ha saputo imporsi come uno degli appuntamenti più importanti a livello internazionale per il cinema queer.

Un compleanno speciale e ospiti di rilievo

Enzo Ghigo e Carlo Chatrian, rispettivamente presidente e direttore del Museo Nazionale del Cinema, hanno sottolineato l’importanza di questo anniversario: “È un traguardo che siamo sicuri non vi lascerà delusi. Con ospiti di spicco e una programmazione internazionale, Lovers si conferma un festival di riferimento mondiale”.

La serata inaugurale del 10 aprile si terrà nell’Aula del Tempio della Mole Antonelliana e vedrà come madrina Karla Sofía Gascón, candidata all’Oscar per il suo ruolo in Emilia Pérez. Durante l’evento, l’attrice dialogherà con Vladimir Luxuria, preceduta dall’intervento di Andrea Occhipinti, attore e fondatore di Lucky Red.

Tra gli ospiti più attesi spicca Alan Cumming, attore e attivista scozzese naturalizzato statunitense, che riceverà il prestigioso Premio Stella della Mole. “Artista completo e instancabile attivista, Alan Cumming ha saputo dare visibilità alla comunità LGBTQI+ anche nei momenti più difficili”, ha dichiarato Vladimir Luxuria.

Un programma ricco di film e incontri

Il Lovers Film Festival proporrà una selezione di 70 film provenienti da 26 nazioni. Il film di apertura sarà Vivre, mourir, renaître di Gaël Morel, ambientato nella Parigi degli anni ’90 e incentrato su una storia d’amore sconvolta dalla crisi dell’AIDS. Il festival ospiterà inoltre la proiezione di Thom Browne: the Man Who Tailors Dreams, documentario sul celebre stilista americano, e Satanic Sow di Rosa Von Praunheim, che racconta la carriera del regista attraverso il suo alter ego Armin Dallapiccola. La chiusura sarà affidata a The Wedding Banquet di Andrew Ahn, remake del classico di Ang Lee rivisitato per affrontare le sfide della comunità LGBTQI+ contemporanea.

Tra le sezioni competitive si segnalano All The Lovers (lungometraggi), Real Lovers (documentari) e Future Lovers (cortometraggi), con giurie presiedute da Giovanni Minerba, Vera Gemma e Raffaele Cataldo. Saranno assegnati anche il Premio Torino Pride, il Premio Giò Stajano, il Premio Matthew Shepard e il Premio Riflessi nel Buio.

Un festival che celebra il passato e guarda al futuro

L’edizione del quarantennale renderà omaggio a figure chiave del cinema queer. Tra i tributi più attesi, quello alla casa di distribuzione Lucky Red, con la proiezione di capolavori come Velvet Goldmine e La vita di Adele, e quello al regista francese Gaël Morel, che presenterà alcune delle sue opere più iconiche. Spazio anche per la Teenage Apocalypse Trilogy di Gregg Araki, che verrà proiettata in versione restaurata 4K, con la presenza dell’attore feticcio del regista, James Duval.

Non mancheranno approfondimenti di attualità, come la sezione Living in America, che esaminerà le difficoltà che la comunità LGBTQI+ sta affrontando negli Stati Uniti, e Spot Italia, dedicato alla produzione cinematografica italiana queer. Inoltre, verrà presentata in anteprima la serie evento britannica Lost Boys and Fairies, che racconta il percorso di adozione di una coppia gay.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese