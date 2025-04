Giorgio Volpi, tecnico della ricerca di UniTo-Chimica, ha vinto il premio “Green Book” del Green Economy Festival

TORINO – Giorgio Volpi, tecnico della ricerca presso il Dipartimento di Chimica dell’Università di Torino, si è aggiudicato il Premio Green Book 2025, un riconoscimento letterario promosso nell’ambito del Green Economy Festival, tenutosi a Parma dal 28 al 30 marzo.

Il Premio Green Book si propone di favorire produzioni editoriali che raccontino e analizzino il mondo della green economy, sia sotto l’aspetto delle problematiche legate al clima che, più specificatamente, dei temi dell’energia, del fashion, dell’alimentazione, delle tecnologie, della mobilità, delle infrastrutture e dell’abitare, dell’inquinamento, del consumo di suolo e della sostenibilità sociale.

Il premio, giunto alla sua terza edizione, è stato assegnato a Volpi per il libro La natura lo fa meglio (e prima), edito da Aboca. L’opera esplora, attraverso esempi sorprendenti, come la natura abbia spesso anticipato l’ingegno umano nelle innovazioni. Proprietà e abilità di piante, animali e batteri potrebbero infatti ispirare nuove soluzioni nel campo della scienza e della tecnologia.

La cerimonia di premiazione si è svolta sabato 29 marzo nell’Area Talk di piazza Garibaldi, nel cuore di Parma. Il libro di Volpi è stato selezionato dalla Giuria dei Lettori, composta da 200 membri tra imprenditori, docenti, rappresentanti di associazioni di categoria, istituti di ricerca e giovani laureandi. Con 45 voti, il volume si è aggiudicato la vittoria, ottenendo anche la menzione speciale di Iren.

Volpi, laureato in Chimica all’Università di Torino, ha conseguito il dottorato in Scienze Chimiche. Al Dipartimento di Chimica svolge ricerche nell’ambito della luminescenza e dei complessi organo-metallici. Parallelamente all’attività lavorativa, ha proseguito gli studi laureandosi anche in Scienze Naturali.

La classifica finale:

La natura lo fa meglio (e prima)

Tropico mediterraneo di Stefano Liberti (Editori Laterza)

Ecologia spaziale di Patrizia Caraveo (Hoepli)

Dalla parte del suolo di Paolo Pileri (Editori Laterza)

Cavallette a colazione di Gaia Cottino (Utet)

