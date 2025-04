Parte a Torino l’avventura 2025 di Pagella Non Solo Rock

TORINO – Sono cominciate le selezioni di Pagella Non Solo Rock, lo storico concorso musicale tra le scuole superiori di Torino. Da questa sera il via alle serate.

Gli appuntamenti di Pagella non solo rock

Venerdì 4 Aprile 2025 – CPG TORINO, Strada delle Cacce 36, Torino

Exira // Giada Lay // osValdo // Madi // Padded Room // Strappacapelli // Soul & Strings;

Domenica 6 Aprile 2025 – EL BARRIO, Strada Provinciale di Cuorgnè 81, Torino

Borgi // Blëach // Emanuele Speziale // For The Plot // The Snails // Tuan // Xentoon;

Venerdì 18 Aprile 2025 – EL BARRIO, Strada Provinciale di Cuorgnè 81, Torino

Amici di Robbo // Eliouby // Hyenas // Ioana Emanuela // Pesticidi // Siderurgici // Zivan;

Sabato 19 Aprile 2025 – EL BARRIO, Strada Provinciale di Cuorgnè 81, Torino

Acedia // Astria // Alternative Radio // Marco Samuele // Mattia Castelli // Sour Jane;

Mercoledì 30 Aprile 2025 – sPAZIO211, Via Francesco Cigna 211, Torino

Blomst // Eden for All // Giulia Gusa // I Gatti fantasmi // I Pigiamini // Mantjde // Øaks;

Venerdì 2 Maggio 2025 – CPG TORINO, Strada delle Cacce 36, Torino

Candido // Dazespare // Feel good // Grafite // Il Complesso Di Colpa // Menti // Miri // Shullted.

Il regolamento

LE SELEZIONI:

10 minuti a testa per le vostre performance, al termine di tutte le selezioni, le migliori 6 proposte artistiche della sezione BAND e le migliori 2 della sezione SOLISTI/COVER BAND, a

giudizio della giuria, accederanno alle 2 SEMIFINALI.

LE SEMIFINALI:

20 minuti a testa per convincere la giuria e volare in FINALE.

LA FINALE:

20 minuti a testa per ricevere il titolo di VINCITORE di PAGELLA NON SOLO ROCK 2025

