Signorvino apre la sua quarta enoteca a Torino, in piazza Vittorio

TORINO – La catena di enoteche con cucina Signorvino ha inaugurato il 2 aprile un nuovo locale a Torino, in Piazza Vittorio Veneto 1. Si tratta del quarto punto vendita nella città, a conferma della strategia di espansione del marchio, che punta a raggiungere 50 sedi entro la fine dell’anno.

Il nuovo spazio, che si estende su circa 400 metri quadrati, dispone di 80 posti interni e 110 all’esterno. La struttura prevede l’assunzione di un organico tra le 30 e le 33 persone, inclusi esperti del settore vinicolo incaricati di accompagnare i clienti nella scoperta delle eccellenze enologiche italiane. Il locale osserverà un orario continuato, dalle 10:00 alle 24:00, senza giorni di chiusura.

Questa apertura si inserisce in un più ampio piano di consolidamento del marchio nelle principali città italiane e all’estero. Oltre a Torino, infatti, Signorvino prevede l’ampliamento della propria rete con nuovi punti vendita a Napoli e Bari, e un potenziamento della presenza in centri urbani come Milano e Verona.

