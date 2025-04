Sanità transfrontaliera: la Val di Susa chiede accesso all’Ospedale di Briançon

CESANA TORINESE . Circola una nuova petizione per il ripristino della convenzione con l’Ospedale di Briançon. A lanciare la raccolta firme online è il sindaco di Cesana Torinese, Daniele Mazzoleni.

Un’esigenza per i cittadini dell’Alta Val di Susa

Attualmente, i residenti delle zone montane della Val di Susa si trovano spesso a dover affrontare lunghi spostamenti per accedere a cure ospedaliere adeguate. Il presidio sanitario più vicino, l’Ospedale di Susa, non sempre riesce a rispondere in modo tempestivo a tutte le necessità. Di contro, l’Ospedale di Briançon, situato a pochi chilometri oltre il confine francese, rappresenterebbe una soluzione pratica e accessibile per molti pazienti.

La questione è stata affrontata lo scorso 6 marzo durante una visita al poliambulatorio di Oulx, alla presenza dell’Assessore Regionale alla Sanità Federico Riboldi, di rappresentanti dell’ASL TO3 e di alcuni sindaci della zona. In quell’occasione si è discusso della possibilità di riattivare la collaborazione sanitaria tra Italia e Francia, nel rispetto della direttiva europea 2011/24 e dell’articolo 10 del Trattato del Quirinale, che prevede la creazione di una zona di servizi pubblici comuni.

La richiesta di una convenzione sanitaria transfrontaliera

L’iniziativa mira a ottenere il riconoscimento dell’Ospedale di Briançon come punto di riferimento sanitario per i cittadini dell’Alta Val di Susa, consentendo loro di accedere a visite specialistiche, esami diagnostici e cure ospedaliere senza ostacoli amministrativi o costi aggiuntivi.

Per sostenere la causa, è stata avviata una petizione online su Change.org, invitando cittadini e istituzioni a sottoscriverla. Inoltre, sarà presto disponibile una versione cartacea della petizione, che potrà essere firmata presso gli uffici turistici e le attività commerciali aderenti.

Un passo avanti per la sanità in montagna

L’attivazione di una rete sanitaria transfrontaliera garantirebbe ai residenti della Val di Susa un accesso più rapido ed efficiente alle cure, riducendo i tempi di attesa e migliorando la qualità dell’assistenza. L’appello delle istituzioni locali punta a sensibilizzare le autorità regionali e nazionali affinché questa opportunità venga concretamente attuata, assicurando un diritto fondamentale ai cittadini delle zone di confine.

