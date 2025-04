Arrestato l’uomo che diede fuoco al camper dove dormivano la sorella e la nipote

TORINO – E’ stato arrestato l’uomo ritenuto responsabile del rogo che distrusse un camper in corso Taranto all’angolo con via Mascagni la notte del 14 febbraio. A bordo c’erano una donna e sua figlia di 6 anni, che riuscirono a fuggire in tempo.

Le indagini dei carabinieri hanno portato alla conclusione che si sia trattato di un gesto all’interno di una faida tra due famiglie. L’incendio venne appiccato con il lancio di bbottiglie incendiarie e il responsabile è il fratello della donna che si trovava nel campre, zio della bambina.

L’uomo è stato arresttao con l’accusa di “tentato omicidio aggravato e porto di bottiglie incendiarie”. Si cercano ancora i complici.

