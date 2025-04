Come sarà la nuova area gioco di via Stradella a Torino

TORINO – Prosegue il percorso di riqualificazione urbana in zona Borgo Vittoria: dopo il primo intervento concluso nel 2023, la Giunta comunale ha approvato un nuovo progetto per trasformare altri 6.700 metri quadri dell’ex trincea ferroviaria Torino–Ceres, su via Stradella, tra via Gramegna e via Cambiano.

Il tratto interessato è quello dove, fino al 1990, correva la vecchia linea ferroviaria, poi interrata e coperta con una soletta in parte trasformata nella Spina Reale e in parte lasciata a parcheggio asfaltato, privo di ombra e verde. Ora l’obiettivo è cambiare completamente il volto della zona, rendendola più vivibile, sostenibile e resistente agli effetti del cambiamento climatico.

“Questi interventi di rigenerazione – spiega l’assessora alla Transizione Ecologica Chiara Foglietta – non solo migliorano la qualità dello spazio urbano, ma aumentano la resilienza delle città agli eventi climatici estremi, sempre più frequenti. La richiesta di proseguire il lavoro è arrivata direttamente dal territorio, e ora, grazie ai fondi europei, possiamo andare avanti”.

Il progetto

Il progetto prevede la sostituzione delle pavimentazioni esistenti con materiali riflettenti, la creazione di nuove aree verdi, il posizionamento di arredi smart e una nuova area giochi. Saranno piantati 100 nuovi alberi e realizzate barriere alberate per migliorare l’ombreggiamento. Inoltre, per evitare allagamenti, verrà installato un sistema di drenaggio delle acque piovane basato su trincee drenanti e modifiche nelle pendenze del terreno.

I lavori, finanziati con 925mila euro provenienti dal programma europeo “PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027”, si inseriscono in un disegno più ampio di trasformazione ecologica degli spazi pubblici torinesi.

Il precedente intervento, completato nel novembre 2023, aveva già coinvolto 2.800 metri quadri: via 1.400 mq di asfalto sostituiti da pavimentazioni ad alta riflettanza e nuovi spazi verdi, con la piantumazione di 46 alberi e centinaia di arbusti ed essenze ornamentali.

Il rendering del progetto

