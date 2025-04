Estate Ragazzi 2025: a Torino tornano i centri estivi. Più posti, più inclusione e novità internazionali

TORINO – Anche nell’estate 2025 i piccoli torinesi potranno contare su un’ampia offerta di attività educative, ricreative e sociali grazie al ritorno di Estate Ragazzi, il programma estivo promosso dalla Città di Torino e realizzato da ITER, in collaborazione con le scuole cittadine, la Fondazione Compagnia di San Paolo e la Fondazione Ufficio Pio.

Dal 9 giugno al 25 luglio (dal 12 giugno per le scuole sedi di seggio), saranno 47 i centri estivi attivi in tutte le circoscrizioni, gestiti da 16 enti qualificati. Le attività, pensate per bambini e ragazzi dai 0 agli 11 anni, spazieranno dal gioco al movimento, fino al potenziamento delle competenze scolastiche, favorendo al contempo la socializzazione e supportando le famiglie nella conciliazione tra lavoro e tempi di cura.

Iscrizioni unificate e digitali dal 7 aprile

Tra le principali novità di quest’anno, l’unificazione della data di iscrizione per tutti i servizi estivi rivolti ai bambini da 0 a 11 anni: lunedì 7 aprile si apriranno le iscrizioni, alle ore 8.00 per la fascia 0-6 anni e alle 12.00 per la fascia 7-11 anni, esclusivamente online tramite il sito del Comune (www.comune.torino.it/servizieducativi/serviziestivi/index.html) e con credenziali SPID o CIE.

Numeri in crescita e più servizi per la disabilità

Nel 2024 Estate Ragazzi ha registrato una partecipazione record: 21.145 bambini e ragazzi, con 3.946 iscrizioni ai centri estivi (445 in più rispetto al 2023) e 390 bambini con disabilità coinvolti, in crescita rispetto all’anno precedente. Per il 2025 saranno attivati due nuovi servizi CESM, dedicati ai bambini con disabilità che necessitano di sostegno intensivo.

Il calendario prevede sette settimane di attività, con 3.717 posti disponibili ogni settimana. Le iscrizioni a ciascuna settimana si chiuderanno a scaglioni, a partire dal 19 maggio fino al 2 luglio.

Una rete sempre più ampia

Grazie al programma “2025 – Un’estate insieme”, sostenuto dalla Fondazione Compagnia di San Paolo con vari partner territoriali, l’offerta si allarga e si arricchisce. Confermata anche per quest’anno La Bella Stagione, il palinsesto di attività creative e culturali nei musei, nelle istituzioni e nei parchi della città. La call per gli enti partecipanti sarà aperta dal 7 aprile e ruoterà attorno al tema comune “La Città”.

Novità internazionale: per la prima volta, 47 giovani volontari europei dell’associazione AIESEC affiancheranno gli animatori nei centri, portando laboratori e giochi in lingua straniera.

Attenzione all’inclusione e alla formazione

Per garantire contesti accoglienti e accessibili a tutti, è stato organizzato un percorso gratuito di formazione per animatori ed educatori, con un focus sulle strategie educative rivolte ai bambini con disabilità. Il corso prevede quattro incontri teorici e un tirocinio di 40 ore, in collaborazione con numerose realtà del terzo settore.

Si rafforza anche la rete di Sportelli di Facilitazione Digitale, le Case del Quartiere e lo sportello ITER di via Bardonecchia 34, che offrirà assistenza alle famiglie per completare le iscrizioni online.

Tariffe accessibili e gratuite per chi ne ha bisogno

Le tariffe dei centri estivi saranno calcolate in base all’ISEE, con costi settimanali variabili da 0 a un massimo di 95 euro. Per le famiglie in situazione di fragilità economica, segnalate dai servizi sociali, l’accesso sarà gratuito (con pagamento della sola quota assicurativa).

Anche i più piccoli al centro dell’estate torinese

Confermati anche i servizi estivi per i bambini da 0 a 6 anni:

“Nidi d’Estate” (0-3 anni): attivi in luglio in 20 nidi comunali e 16 in appalto, e in agosto in 3 strutture in appalto.

“Bimbi Estate” (3-6 anni): previsti a luglio in 30 scuole dell’infanzia comunali e ad agosto in 4. Se necessario, saranno individuate ulteriori sedi per accogliere tutte le richieste.

Per la fascia 0-6 anni non è previsto numero chiuso: tutte le domande saranno accolte, garantendo un accesso equo e inclusivo.

A supporto di Bimbi Estate, torna anche il palinsesto speciale de La Bella Stagione 3-6 anni, con attività nelle biblioteche civiche torinesi e il coinvolgimento dello Spazio ZeroSei, nodo centrale di prenotazione.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese