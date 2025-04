A Torino nasce TFA Cinema: la “Ciak to action” di Bas per fare film senza aspettare nessuno

TORINO – Non più attese infinite, promesse mancate o progetti lasciati nel cassetto: a Torino nasce TFA Cinema, la nuova iniziativa lanciata da Bas – Backstage Acting Studio, che chiama a raccolta registi, sceneggiatori, tecnici e creativi per fare cinema in modo indipendente, collaborativo e concreto. Un’idea che si traduce in un’azione collettiva: una “Ciak to action” vera e propria, che punta a far nascere e crescere progetti cinematografici sfruttando le professionalità già attive sul territorio.

A guidare l’iniziativa sono i fondatori di Bas, Vincenzo Galante, Luna Misale e Simone Moretto, che spiegano:

“Quello che cerchiamo sono storie e professionisti del cinema: registi, operatori, sceneggiatori, direttori della fotografia, montatori, truccatori, costumisti. Noi mettiamo a disposizione attori e attrici formati, insieme a competenze tecniche e spazi di lavoro. L’obiettivo è creare una vera e propria comunità di produzione, capace di girare più film in contemporanea e di farli vivere, davvero, fuori dal cassetto”.

Un invito aperto, quindi, a tutti coloro che hanno un’idea di film e la voglia di realizzarla, senza aspettare l’intervento di grandi case di produzione o bandi irraggiungibili. Un nuovo modo di fare cinema dal basso, costruendo reti locali tra professionisti, con Torino al centro di questa rivoluzione creativa.

Primo ciak: si gira “The Bench”, corto d’esordio targato TFA Cinema

E la “Ciak to action” ha già avuto il suo primo risultato concreto: sono iniziate in questi giorni le riprese di “The Bench”, il primo cortometraggio targato TFA Cinema. Scritto e diretto da Luna Misale, affiancata alla regia da Simonetta Pellizzer e Alessandra Sacco, con la direzione della fotografia di Filippo Civera, il film racconta una storia di coraggio e cambiamento, attraverso il percorso di Eleonora, una donna imprigionata in una routine solitaria che decide finalmente di affrontare se stessa.

Nel cast, tre giovani attrici formatesi proprio allo studio Bas: Chiara Merulla, Giorgia Mazza e Anna Panero, interpreti di una narrazione delicata e potente, che mette al centro l’interiorità e la riscoperta personale.

Torino sempre più città del cinema indipendente

Con il progetto TFA Cinema, Bas punta a rendere Torino un punto di riferimento per il cinema indipendente italiano, creando un ecosistema fertile in cui idee e persone possano incontrarsi e dare vita a nuovi linguaggi espressivi.

“Vogliamo essere una comunità che cresce ogni giorno – spiegano gli ideatori – e che rende Torino sempre più la città del cinema”.

Una sfida ambiziosa, ma già in cammino: a chi vuole partecipare, TFA Cinema offre l’occasione di non aspettare più, ma agire. E magari, finalmente, girare quel film che aspetta solo il primo ciak.

