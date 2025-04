Violenza a Chivasso, 16enne minacciato con un coltello: la madre lancia un appello

CHIVASSO – Si susseguono con frequenza ormai costante episodi violenti che si consumano nella stazione di Chivasso o nelle sue immediate vicinanze.

Non molto tempo fa un uomo è stato avvicinato, aggredito con spray urticante e derubato di una collanina; rapinata anche una anziana signora; lo stesso luogo spesso diventa teatro di risse, come quelle avvenute tra ieri e l’altro ieri a neanche 24 ore di distanza.

Sempre nella giornata di ieri un uomo, evidentemente ubriaco, ha prima importunato gli utenti della biblioteca di Chivasso, poi è stato allontanato da polizia locale e carabinieri ma, non contento, ha urinato sul muro del Movicentro. Quando la situazione rischiava di degenerare è stato portato via.

Nei pressi della stazione di Chivasso la situazione, tra bivacco e degrado, è ormai ingestibile, al punto che i cittadini che si recano lì ogni giorno o che da lì si trovano, loro malgrado, a dover transitare rischiano persino la vita: lo scorso sabato un ragazzo di soli 16 anni, che stava passando sulla passerella pedonale che collega via Caluso a piazza Garibaldi, si è visto puntare un coltello da cucina all’addome da un giovane poco più grande che aveva intenzione di derubarlo.

Per questo ci contatta Sarah, madre del 16enne. Lei, come molti chivassesi, è esasperata e adirata per quanto accade.



L’intervista

Cosa è successo quel sabato 29 marzo?

Sabato intorno alle 19:30 tornando dalla zona Bennet per far rientro a casa dopo una serata con gli amici, mio figlio è stato fermato da un coetaneo mentre attraversava la passerella. Questo ragazzo gli ha subito puntato un coltello contro la pancia e gli ha intimato di dargli dei soldi. Mio figlio ha letteralmente vuotato le tasche e tolto la cover del telefono per far vedere che non aveva denaro con sé; gli ha persino offerto il cellulare. A quel punto il ragazzo lo ha scansato e gli ha intimato di andarsene.

Mio figlio è quindi tornato indietro, ha incontrato alcuni ragazzi, ha chiesto aiuto e si è fatto riaccompagnare a casa. Lui e mio marito sono anche tornati sul posto per cercare quel ragazzo, lo hanno trovato, ma questo ha riconosciuto mio figlio e se l’è data a gambe.

Due giorni dopo, incontrando un amico scopre che anche lui, probabilmente poco prima, è stato derubato e gli sono stati portati via 70 euro.

Si appostano lì quindi?

Sì, ormai hanno capito come funziona, il messaggio è chiaro. Come noi andiamo a lavorare, loro si mettono lì e guadagnano i loro soldi. Ormai dobbiamo davvero chiuderci dentro casa.

Avete sporto denuncia?

Io e la madre dell’altro ragazzo rapinato abbiamo sporto denuncia ai carabinieri che ora sono impegnati nel caso. Hanno attenzionato alcuni individui già da tempo.

Tuo figlio come sta?

Lui ora sta meglio, ma è stato molto provato per l’accaduto. Il pensiero è cosa sarebbe successo se mio figlio si fosse opposto a quella rapina o che il ladro possa riconoscerlo; sono persone che non hanno niente da perdere.

Nessun segnale dall’amministrazione comunale dopo quanto è accaduto?

Mi aspettavo che il sindaco ci chiamasse dopo quanto successo. Invece sembra che l’unica preoccupazione siano, con tutto il rispetto, Pecco e il Carnevalone. Ma tanto il figlio è il mio, e se fosse stato il suo? Si deve prevenire, la stazione è pericolosa; ci sono spesso persone ubriache e persino in mutande, ma il decoro della città dov’è?

È stato chiesto il presidio fisso in quella zona, ma dura fino alle 19, alle 19:05 può succedere di tutto. Non possiamo evitare quella zona solo perché è proprietà di persone come queste. È stato Bruno Prestia (consigliere comunale di “Per Chivasso” n.d.r.) ad aiutarmi, è impegnatissimo nella questione e in generale sulla sicurezza.

Io non voglio che questo episodio cada nel dimenticatoio, ma che si facciano azioni concrete prima che le cose possano degenerare in qualcosa di più grave.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese