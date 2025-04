700 persone per le strade di Torino per dire basta ai femminicidi: “abbiamo finito di porgere le nostre guance”

TORINO – Centinaia di persone sono scese in strada a Torino nella serata di oggi per rispondere alla chiamata di Non Una di Meno per protestare contro i due casi di femminicidio avvenuti nei giorni scorsi a Roma e Messina; le vittime si chiamavano Ilaria Sula e Sara Campanella.

“Ancora una volta due donne uccise per mano di uomini etero cis, – scrive Nudm nel comunicato con cui ha chiamato la manifestazione, che fa eco a quelle organizzate in tutta Italia nei giorni scorsi – ancora un ex che ha deciso di porre fine alla vita di una di noi, ancora uno che aveva già tempo prima minacciato con il coltello la ragazza e, nonostante questo, ha potuto avvicinarsi a lei per assassinarla. Ancora una volta due donne uccise perché hanno fatto una scelta, una scelta di autonomia e libertà di vita in cui i due uomini non erano previsti.

Ancora una volta due giovani donne uccise perché hanno detto no, hanno rifiutato o hanno voluto chiudere una relazione. Se la violenza ha tante facce, noi abbiamo finito di porgere le nostre guance.

𝗖𝗶 𝗶𝗻𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗶𝗮𝗺𝗼, 𝗰𝗶 𝘂𝗻𝗶𝗮𝗺𝗼 𝗲 𝗶𝗻𝘀𝗶𝗲𝗺𝗲 𝗰𝗶 𝗮𝘂𝘁𝗼-𝗱𝗶𝗳𝗲𝗻𝗱𝗶𝗮𝗺𝗼”.

Il corteo è partito alle 21 da piazza Vittorio, per poi sfilare in via Po, in piazza Castello e in corso San Maurizio.

