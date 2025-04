Chieri ’76 perde al tie break contro Vallefoglia: sfumata la qualificazione alla CEV Challenge Cup

CHIERI – Reale Mutua Fenera Chieri ’76 non è riuscita a qualificarsi per la CEV Challenge Cup, cedendo al tie break contro Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia che conquista la sua prima competizione in Europa. Con il risultato di 25-15, 21-25, 20-25, 25-16, 12-15 sfuma la speranza delle biancoblù di partecipare per il quarto anno consecutivo a una coppa europea.

Nel 2023 Chieri ’76 era riuscita a conquistare la CEV Challenge Cup al suo debutto in Europa e nel 2025 è arrivata seconda, dimostrando di essere pronta per i grandi spalti.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese