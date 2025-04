Bertram Derthona non riesce a sconfiggere in casa il Trapani Shark: finisce 91-101

TORTONA – Alla Bertram non basta una prova tonica per avere la meglio sulla capolista del campionato. Trapani si conferma l’attacco più prolifico del torneo e passa al PalaEnergica Paolo Ferraris di Casale Monferrato per 91-101 nella 25^ giornata della Serie A Unipol. Partita piena zeppa di botta e risposta, il momento migliore per i padroni di casa coincide con la seconda prestazione di sempre a livello realizzativo in un singolo quarto da quando il Derthona è in Serie A, i 37 punti del secondo periodo con cui chiude avanti il primo tempo. Poi nella ripresa Trapani dimostra di avere più frecce, Notae e Petrucelli le più lampanti, e costringe la Bertram a incassare la seconda sconfitta consecutiva che la fa restare fuori dalla zona-playoff con il suo nono posto a quota 28 punti.

Ora per la Bertram l’atteso impegno di mercoledì sera alle Isole Canarie per la gara-1 dei quarti di finale di Champions League contro La Laguna Tenerife. Per la prossima di campionato l’appuntamento sarà in Sardegna, domenica 13 aprile alle ore 17:30 in casa del Banco di Sardegna Sassari.

