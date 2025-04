Incidente stradale ad Armeno: gravi le condizioni di un motociclista

ARMENO – Oggi pomeriggio, ad Armeno, un motociclista è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale.

Il sinistro è avvenuto sulla strada che sale al Mottarone: qui, per cause ancora in fase di accertamento, il motociclista ha perso il controllo del proprio mezzo ed è caduto, schiantandosi sulla carreggiata. Non sono stati coinvolti altri veicoli, ma secondo le prime informazioni, l’uomo in sella alla moto avrebbe riportato gravi ferite.

Soccorso dai sanitari del 118, è stato elitrasportato in codice rosso all’ospedale Maggiore di Novara. La notizia resta in aggiornamento.

