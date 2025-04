Piemonte, 170mila euro per dieci Comuni in prima linea per la sicurezza casa-scuola

PIEMONTE – Dieci Comuni piemontesi hanno accolto la sfida lanciata dalla Regione per avviare un progetto dedicato alla sicurezza dei percorsi casa-scuola e alla promozione di una mobilità più sostenibile tra i banchi.

Cuneo, Chivasso, Ivrea, Torino, Rivoli, Settimo Torinese, Pinerolo, Novara, Asti e Alessandria: questi i centri selezionati tramite una valutazione attenta dei requisiti. Le amministrazioni locali potranno contare su un supporto tecnico-specialistico finanziato dalla Regione con uno stanziamento di 170.000 euro.

L’obiettivo è di favorire la sinergia tra i tecnici comunali e i referenti scolastici per progettare interventi efficaci in tema di sicurezza stradale, mobilità dolce e riqualificazione urbana nei pressi degli istituti scolastici, in modo da rendere le città più sicure e vivibili per i più giovani.

