Camminano nella notte sulla provinciale: tre ragazzi investiti a Vignole Borbera

VIGNOLE BORBERA – Camminavano nella notte lungo la provinciale dopo aver trascorso la serata in un locale della zona, tre ragazzi intorno alle 4 di notte sono stati investiti vicino al casello autostradale dell’A7 Milano-Genova a Vignole Borbera. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Novi Ligure insieme ai carabinieri e i sanitari del 118. Secondo i soccorritori i ragazzi non sono in pericolo di vita anche se uno di loro è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Alessandria. Per gli altri due feriti da codice giallo il trasporto è stato verso l’ospedale di Novi Ligure. Un quarto giovane, invece, è rimasto illeso.

