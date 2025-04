Vasto incendio boschivo a Premeno: 40 operatori e 15 mezzi per riuscire a domare le fiamme

PREMENO – Nel primo pomeriggio di ieri, intorno alle 14:30, si è sviluppato un vasto incendio boschivo nel comune di Premeno (VB), in località Pollino.

Il fronte di fuoco, particolarmente insidioso, ha richiesto un intervento immediato da parte dei vigili del fuoco e delle Squadre AIB della provincia del Verbano-Cusio-Ossola, con l’impiego di circa 40 operatori e 15 mezzi impegnati nelle operazioni da terra.

Dal cielo è giunto in supporto l’elicottero regionale, seguito successivamente dall’intervento dell’Erickson S-64, che con i suoi lanci ad alta capacità ha contribuito a contenere le fiamme in una zona difficile da raggiungere via terra.

Questa mattina, fa sapere il Corpo AIB Piemonte, riprenderanno le attività di bonifica e verifica, con un occhio attento all’evoluzione delle condizioni meteo, che potrebbero influenzare l’andamento dell’intervento.

