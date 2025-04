Roma-Juventus 1 a 1: solo un punto di distacco dalla Lazio vittoriosa a Bergamo

ROMA – All’Olimpico di Roma si è disputata la sfida tra i capitolini e la Juventus guidata da Igor Tudor. La Juve passa in vantaggio nel primo tempo al 40′ con Locatelli che intercetta un colpo di testa della difesa di Celik e calcia al volo con precisione: non può far nulla Svilar.

Alla ripresa però la Roma trova il pareggio con un’azione da palla inattiva. Dal corner di Soulè para Di Gregorio il colpo di testa di N’Dicka, ma è pronto Shomurodov che la butta dentro. È 1 a 1 al 49′ e il risultato si mantiene uguale fino alla fine, senza grandi scossoni.

La Juventus guadagna un solo punto, comunque prezioso perché l’Atalanta ha perso 0 a 1 contro la Lazio a Bergamo, ma allo stesso tempo i bianconeri vedono avanzare i biancocelesti che si trovano dietro di un solo punto in sesta posizione.

