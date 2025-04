Leinì: in una cascina è stato trovato il corpo mummificato di un uomo

LEINÌ – Macabro rinvenimento a Leinì: il proprietario di una cascina ha trovato al piano terra il corpo mummificato di un uomo. Il decesso risalirebbe ad alcuni mesi fa. Intorno a lui c’erano delle bottiglie d’acqua vuote.

La procura di Ivrea ha ordinato una tac multistrato, che avverrà oggi, sui resti. Un esame, riporta La Stampa, che servirà agli investigatori per ottenere il maggior numero possibile di informazioni diagnostiche anche su quello che è rimasto degli organi interni. Ovvero se ci sono tracce di ferite, contusioni o se il decesso potrebbe essere stato causato da un malore.

Nel frattempo proseguono le indagini da parte dei carabinieri di Venaria. Infatti non si sa ancora nulla sull’identità dell’uomo. Su ciò che rimane degli abiti che indossava, ormai a brandelli, non sono presenti documenti. Si procederà quindi a un esame del dna.

Quel che si sa è che ai carabinieri di Leinì, negli ultimi mesi, non sono pervenute denunce di scomparsa, né sono mai stati allertati per la presenza sospetta di qualcuno in quel cascinale e in generale nella zona.

Gli inquirenti non escludono alcuna pista. Per i militari dell’Arma potrebbe anche trattarsi di un uomo senza fissa dimora che lì ha trovato rifugio, ma anche la morte per via di un malore o per il freddo.

