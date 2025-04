Cade col parapendio a Prascorsano e si frattura le vertebre lombari

PRASCORSANO – Un uomo di circa 50 anni ha sbagliato oggi l’atterraggio con un parapendio a Prascorsano ferendosi in modo molto serio. Per i soccorsi è intervenuta la Croce Rossa di Cuorgnè e l’uomo è stato trasportato in elicottero al Cto.

Qui è stato operato per ricomporre una frattura vertebrale lombare. L’uomo non è in pericolo di vita ma le sue condizioni sono serie. La prognosi è di 60 giorni.

