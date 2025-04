Servizio Civile Universale, ASC Piemonte è il primo ente del Terzo Settore per domande ricevute

TORINO – Non smette di crescere l’interesse per i progetti di ASC Piemonte, rivolti a ragazze e ragazzi tra i 18 e 29 anni, interessati a fare un’esperienza di Servizio Civile Universale.

Chiuso il bando 2025, sono 799 le candidature arrivate, che fanno di ASC Piemonte il primo ente del Terzo Settore per numero di domande ricevute e la seconda realtà della Regione Piemonte, dopo il Comune di Torino. Entro giovedì 10 aprile terminano le selezioni cominciate il 10 marzo.

I posti disponibili sono 246, di cui 7 in Italia fuori dal Piemonte e 4 all’estero. Un terzo dei posti è riservato a giovani con minori possibilità

economiche e Isee familiare sotto i 15mila euro. La graduatoria indicherà chi potrà cominciare l’attività il 28 maggio e sarà impegnato 12 mesi, 5 giorni su 7 per 25 ore alla settimana.

Chiusa la valutazione dei requisiti, selezionate e selezionati potranno confermare la volontà di partecipare al progetto scelto, facendo esperienza in un progetto di comunità.

Il ventaglio di proposte offre occasioni per tutti i gusti, dalla promozione culturale, educativa e sociale, a inclusione, contrasto alla povertà, assistenza, sostenibilità e ambiente, a contatto con settori diversi e con un “target” di riferimento che spazia tra tutte le età.

La maggior parte dei progetti è in Torino città e provincia, ma non mancano le sperienze a Cuneo, Asti, Alessandria, Biella e all’estero, tramite un’Organizzazione non Governativa torinese attiva in Cambogia ed Etiopia.

Tutti i progetti che fanno riferimento a ASC Piemonte sono presentati sul sito www.arciserviziocivile.it/piemonte e resta attivo il servizio di supporto via mail, all’indirizzo piemonte@ascmail.it, o via whatsapp al 327 339 9502.

