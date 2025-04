Domenica 6 aprile Torino è stata la città capoluogo più calda d’Italia

TORINO – Come previsto, a partire dal tardo pomeriggio di ieri un intenso flusso correnti da Est ha causato un drastico e repentino calo delle temperature.

Ieri, però, la prima domenica di aprile ci ha regalato una giornata molto primaverile e mite. Tanto che in pianura e su alcune aree pedemontane (complice anche l’effetto foehn), hanno raggiunto o talora superato la soglia dei 25°C, con picchi fino a 27°C tra il fondovalle ossolano e aostano, come segnalato dal meteorologo Andrea Vuolo.

In particolare, Torino è stata la città capoluogo più calda d’Italia (anche perché per ultima, insieme ad Aosta, raggiunte dall’avvezione fredda da Est soltanto verso sera), con temperature massime fino a +26.5°C alla stazione meteo del Dipartimento di Fisica dell’Università degli Studi di Torino, +25.7°C alla stazione meteo di Arpa Piemonte ubicata ai Giardini Reali e +24.7°C in quella di Via della Consolata.

Nonostante si sia registrata un’anomalia termica piuttosto significativa, fino a 7-9°C rispetto ai valori più tipici della prima decade di aprile, non è stato battuto NESSUN RECORD di caldo a Torino e in Piemonte. Sulla città di Torino anche solo l’anno scorso, tra il 12 e il 14 aprile, abbiamo registrato ben tre giorni consecutivi con temperature superiori a quanto rilevato nel weekend appena trascorso, addirittura con picchi di temperatura prossima ai 30°C (+29.2°C presso la stazione meteo del Dipartimento di Fisica), con il record che spetta all’aprile 2011 quando il giorno 9 si raggiunsero addirittura i +31.6°C sotto un possente anticiclone subtropicale.

Sottolinea il meteorologo in un post sui social.

