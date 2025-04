L’Asti Martial Kombat domenica 13 aprile ad Asti

ASTI – Domenica 13 aprile ad Asti ci sarà l'”Asti Martial Kombat”, una giornata di incontri di kick boxing. L’evento sarà organizzato presso il locale “Palco 19” da Asti Martial Club in collaborazione con Ego Palestre di Alessandria. Per la seconda edizione la giornata sarà organizzata in due parti: al pomeriggio ci saranno gli incontri di light contact, cioè la formula di combattimento a punti che privilegia di più la tecnica e la qualità dei colpi, mentre alla sera ci saranno i match di full-contact.

Saliranno sul ring, tra gli altri, il classe 2007 Aboutajeb Mouhddine e il 2000 Khallaf Hamza. Uno degli incontri, quello tra Beppe Ruotolo e Lorenzo Matei, sarà valido per il titolo mondiale WPKO di Superfight Grappling.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese