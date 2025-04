Tre auto guidate da Gianni Agnelli saranno vendute all’asta

TORINO – Domenica 20 aprile ci sarà un’asta in cui sarà possibile comprare tre automobili appartenute a Gianni Agnelli. Si tratta della Fiat 130 Familiare del 1974, che era stata realizzata appositamente per la famiglia dell’Avvocato, la Fiat Panda 4×4 e la Lancia Thema Familiare.

L’asta si terrà su Sotheby’s, una casa d’aste con base nel Regno Unito. Si accede sul loro sito, qui. I prezzi iniziali da cui poter fare un’offerta di prezzo vanno dai 170 a 300mila euro per la Fiat 130 Familiare, dai 20 a 40mila euro per la Panda 4×4 e dagli 80 ai 160mila euro per la Thema.



