Giovanni Storti celebra il platano di Canelli: “Onore e gloria a Canelli che lo ha conservato”

ASTI – Il celebre comico Giovanni Storti, parte del noto trio Aldo, Giovanni e Giacomo, ha recentemente dedicato un momento di elogio al magnifico platano di Canelli, un albero bicentenario che rappresenta un simbolo di orgoglio per la città. Durante la sua tappa a Canelli, mentre percorreva la suggestiva Ciclovia Aleramica, Storti ha condiviso il suo apprezzamento attraverso un video pubblicato sui social, esprimendo: «Avete un platano magnifico. Onore e gloria a Canelli che lo ha conservato».

La Ciclovia Aleramica, un percorso cicloturistico che si snoda tra le colline di Asti e Alessandria per un totale di 474 km, ha offerto a Storti l’occasione di immergersi nella bellezza del Monferrato. Il comico, noto anche per il suo impegno a favore dell’ambiente, ha colto l’opportunità per sottolineare l’importanza della sostenibilità e della tutela del patrimonio naturale. Fondata da lui stesso, l’iniziativa Immedia funge da piattaforma di sensibilizzazione sui temi ambientali, raccogliendo notizie e informazioni per un futuro più sostenibile.

Il platano di piazza Cavour, abbellito da una storia secolare, ha colpito il cuore di Storti, che ha voluto condividere questo tesoro con i suoi follower, invitando tutti a riconoscere e preservare le meraviglie naturali del nostro territorio. La sua visita a Canelli non è solo un viaggio, ma anche un richiamo all’azione per la comunità e i turisti, sottolineando l’importanza di valorizzare e proteggere gli alberi e gli spazi verdi che arricchiscono il nostro ambiente.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese