Obesità e malattie cardiache: 300 mila a rischio in Piemonte

TORINO – Dal 10 al 12 aprile, Torino si prepara a diventare il fulcro della cardiologia mondiale con il congresso “Change in Cardiology 2025”, che accoglierà oltre 2.500 partecipanti da tutto il mondo. Questo evento, il più grande congresso di cardiologia mai tenutosi in Italia, si svolgerà presso il Lingotto e rappresenta un’importante piattaforma di confronto tra i principali esperti del settore.

Uno dei punti nevralgici del congresso sarà la presentazione di un protocollo innovativo per la prevenzione e la cura delle malattie cardiache, con particolare attenzione alla popolazione a rischio obesità. Attualmente, il 41% dei pazienti cardiopatici è sovrappeso e il 20% è obeso, con circa 400.000 italiani che convivono con obesità e scompenso cardiaco.

I centri organizzatori del congresso, tra cui il Mauriziano di Torino e l’Ospedale di Rivoli, hanno sviluppato percorsi diagnostico-terapeutici specifici per i pazienti obesi, in collaborazione con esperti di dietologia clinica.

Durante il congresso, saranno approfonditi anche i recenti sviluppi farmacologici. Farmaci come la semaglutide e la tirzepatide, progettati per la gestione dell’obesità, offrono nuove speranze per una significativa perdita di peso e una riduzione del rischio cardiovascolare.

Un altro tema centrale del congresso sarà l’innovazione in cardiologia, con un focus sull’Intelligenza Artificiale e sulla bioingegneria in collaborazione con il Politecnico di Torino.

