Incidente mortale nella frazione Boschetto di Chivasso, perde la vita un uomo di 51 anni

CHIVASSO – Non c’è stato nulla da fare per l’uomo di 51 anni che, nel tardo pomeriggio di oggi, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto in via Sant’Anna, nella frazione Boschetto di Chivasso.

Secondo quanto si apprende, l’uomo era alla guida della propria auto, una Volkswagen Polo blu, quando per cause in fase di accertamento il veicolo si è ribaltato. A lanciare l’allarme è stato un contadino che stava lavorando in uno dei campi che costeggia la strada.

Sul posto i sanitari che hanno potuto solo constatare il decesso dell’uomo, residente in città. Presenti anche i vigili del fuoco e i carabinieri di Chivasso per i rilievi del caso. La strada è rimasta chiusa al traffico per permettere i soccorsi.

