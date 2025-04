Novara ci prova ma perde gara 4, la Imoco è in finale con Milano

NOVARA – In un PalaIgor tutto esaurito la Igor Volley Novara ha fatto di tutto per portare la Imoco Conegliano a gara 5 ma la superiorità delle campionesse in carica è venuta fuori nei momenti decisi.

Splendido il primo set, con Novara che cede solo sul 26-28. Poi tira fuori le unghie e si aggiudica il secondo, anche questo tesissimo, 25-23.

Alla lunga però la Imoco esce fuori, si organizza e si aggiudica i due set successivi 20-25 e 16-25, conquistando così l’accesso alla finale con Milano. 1-3 il risultato finale.

