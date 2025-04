Quando la sostenibilità incontra il futuro: nasce il progetto di orientamento nei Green Jobs a Venaria Reale

VENARIA REALE – La transizione ecologica non è solo un obiettivo globale, ma rappresenta anche una straordinaria opportunità per il mercato del lavoro. Secondo il Report 2024 di Manpowergroup, si stima che entro il 2030 possano essere creati circa 30 milioni di posti di lavoro a livello globale, con una crescente domanda di competenze verdi. Tuttavia, il gap di formazione è evidente: attualmente, solo 1 lavoratore su 8 possiede tali competenze, rendendo difficile per le imprese trovare personale qualificato.

Per rispondere a questa sfida, la Scuola Secondaria di I grado Lessona di Venaria Reale ha avviato una collaborazione con il Gruppo Vergero, nell’ambito del progetto Obiettivo Orientamento Piemonte. L’iniziativa si propone di orientare i ragazzi nella scelta del percorso scolastico, combattendo al contempo la dispersione scolastica e sensibilizzando le nuove generazioni sull’importanza della sostenibilità ambientale.

Il progetto si articola in due fasi: una teorica, con incontri in classe e video interviste ai professionisti del Gruppo Vergero, e una pratica, con visite all’impianto produttivo dell’azienda. Qui, gli studenti possono osservare il funzionamento di un moderno impianto per la gestione dei rifiuti e partecipare a un laboratorio interattivo sull’economia circolare, scoprendo come i rifiuti, se correttamente gestiti, possano trasformarsi in risorse economiche.

Coinvolgendo 9 classi e oltre 190 studenti, l’iniziativa ha già riscosso un notevole successo. Circa 160 dipendenti del Gruppo Vergero, rappresentanti di 20 diverse professioni legate ai green jobs, si sono messi a disposizione per raccontare le loro esperienze e competenze.

Il percorso di orientamento è iniziato il 24 e 31 marzo con incontri dedicati alla presentazione dell’azienda e dei green jobs. La prima visita all’impianto è avvenuta il 1° aprile, con tour guidati e attività pratiche, e si concluderà il 11 aprile con un secondo incontro, alla presenza del Sindaco di Venaria Reale, Fabio Giulivi.

“Questa iniziativa offre ai giovani un’importante opportunità di conoscere una realtà imprenditoriale in espansione e di orientarsi verso le professioni del settore ambientale,” ha dichiarato Giulivi. “È fondamentale preparare le nuove generazioni per un futuro lavorativo in cui le figure professionali nel campo della sostenibilità saranno sempre più richieste.”

Virginia Vergero, della Direzione Strategica del Gruppo, ha aggiunto: “Siamo impegnati a fornire ai giovani strumenti concreti per comprendere il valore delle competenze personali e le opportunità occupazionali in un settore innovativo e sostenibile.”

Vanina Lamura, consulente di Obiettivo Orientamento Piemonte, ha sottolineato l’importanza di queste attività nel stimolare la curiosità e la consapevolezza degli studenti verso le professioni del futuro.

