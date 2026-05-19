Una bambina di due anni è morta a Bollengo: è stata investita dal padre

BOLLENGO – Una mattina come tante è finita in tragedia in via del Castello a Bollengo, alle porte di Ivrea. Qui una bambina di due anni ha perso la vita investita dal padre.

Cosa è succeso

È successo tutto questa mattina, intorno alle 8:40, ora in cui il padre sta per accompagnare la piccola Elodie Kullafi, di due anni, all’asilo. Poi, secondo quanto apprendiamo, la piccola sfugge al controllo dei parenti, forse della madre, nel momento in cui l’uomo è partito in retromarcia. Infine la tragedia: la piccola viene investita nel cortile di casa dal veicolo guidato dal padre .

Subito vengono allertati i soccorsi, ma i due genitori disperati decidono di accompagnare loro stessi la bambina all’ospedale di Ivrea anziché attendere l’ambulanza o l’elisoccorso. Ancorati alla speranza di poter salvare la piccola, ma Elodie muore dopo un’ora di tentativi da parte dei medici di rianimarla. Per lei non c’è stato nulla da fare.

Sul luogo della tragedia anche la polizia del Commissariato di Ivrea per i rilievi del caso e ricostruire quanto accaduto.

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