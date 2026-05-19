Alessandria piange Pietro Bertino, medico e ricercatore del mesotelioma morto a 49 anni

ALESSANDRIA – Profondo cordoglio ad Alessandria per la scomparsa di Pietro Bertino, medico e ricercatore specializzato nello studio del mesotelioma maligno, morto improvvisamente a soli 49 anni. In tanti, tra colleghi, amici e cittadini, nelle ultime ore hanno voluto ricordarne le qualità umane e professionali, sottolineando il contributo dato alla ricerca scientifica in un territorio segnato dalle malattie legate all’amianto.

Cresciuto nell’Alessandrino, Bertino era coordinatore della ricerca dei laboratori Dairi dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Alessandria e da anni lavorava allo sviluppo di nuove terapie contro il mesotelioma, una delle patologie più diffuse nelle aree colpite dall’esposizione all’amianto.

Nel corso della sua carriera aveva anche ricoperto il ruolo di professore associato alla School of Medicine dell’Università delle Hawaii, distinguendosi a livello internazionale per l’attività scientifica nel campo oncologico.

Nel 2021 aveva raccontato pubblicamente i risultati raggiunti grazie agli studi sul mesotelioma maligno, malattia che continua a rappresentare una delle emergenze sanitarie più dolorose del territorio alessandrino.

Tra i messaggi di ricordo anche quello del dottor Antonio Maconi: “Pietro Bertino senza dubbio negli anni in cui ha lavorato con noi ha dato un contributo significativo, soprattutto per l’area del mesotelioma e delle patologie asbesto-correlate”.

L’ultimo saluto a Pietro Bertino si terrà martedì 19 maggio alle 17 nella sala del commiato della casa funeraria di via Parini, ad Alessandria. Il rosario sarà recitato questa sera alle 19 nella chiesa parrocchiale di Spinetta Marengo.

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