Un compleanno tra cultura e storia: Alberto Angela ieri, con Re Carlo a Roma

ROMA – Un compleanno davvero fuori dall’ordinario quello vissuto ieri da Alberto Angela, volto amato della divulgazione culturale italiana, che ha condiviso con il pubblico un momento di intensa gratitudine e commozione. Reduci dalla messa in onda della nuova puntata di Ulisse, dedicata alla tormentata vita e all’opera di Vincent Van Gogh, Angela ha voluto ringraziare i telespettatori per il sostegno dimostrato, sottolineando il valore della cultura trasmessa in prima serata: “Un successo che premia il difficile lavoro di portare la cultura in televisione”.

Ma la serata televisiva è stata solo il preludio a un evento altrettanto straordinario: l’incontro con i sovrani britannici in visita a Roma. Angela ha avuto l’onore di accompagnarli in una breve ma significativa visita al Parco archeologico del Colosseo, uno dei simboli più imponenti del patrimonio storico italiano. Un’esperienza che lo studioso definisce “un privilegio”.

“Mai mi sarei aspettato, da ragazzo, di poter avere, un giorno, un privilegio del genere” – scrive Angela sui suoi canali social – “Mi rendo conto che, ancora oggi, è possibile vivere, con meraviglia, emozioni intense che non ti saresti mai aspettato di poter vivere”.

