La storia d’amore di Peppino di Capri: la torinese Roberta Stoppa e il triangolo con Giuliana Gagliardi

TORINO – La vita del celebre cantautore Peppino di Capri si svela in tutta la sua intimità grazie al film “Champagne – Peppino di Capri”, andato in onda il 24 marzo, su Rai 1. La pellicola non solo celebra la carriera musicale di Di Capri, ma offre anche uno sguardo profondo sulle sue relazioni personali, in particolare sul suo primo grande amore, Roberta Stoppa.

Roberta, classe 1941 e originaria di Torino, incontra Peppino nel 1959 a Ischia, quando aveva solo 18 anni e lavorava come modella. In un locale, mentre ballava con il celebre attore William Holden, fa colpo sul giovane cantautore, che ha allora 20 anni. La scintilla scatta immediatamente e, dopo soli due anni, il 3 maggio 1961, i due si sposano. Peppino ha dedicato a Roberta la celebre canzone “Roberta”, un brano che è diventato simbolo di quel primo amore travolgente.

Tuttavia, la loro relazione, pur cominciata con passione, attraversa alti e bassi e si conclude nel 1970, dopo dieci anni di matrimonio. La crisi si acuisce in un momento particolarmente delicato: Roberta scopre di essere incinta del loro unico figlio, Igor, proprio mentre la coppia si avvia verso la separazione. Sebbene la gravidanza possa sembrare un’opportunità per riparare il loro rapporto, la situazione è già compromessa.

La complicazione arriva con l’ingresso nella vita di Peppino di Capri di Giuliana Gagliardi, una giovane studentessa napoletana. La relazione che sboccia tra i due è così intensa da portare il cantautore a prendere decisioni drastiche, lasciando Roberta nonostante l’arrivo imminente del figlio.

