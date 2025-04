Domenico Brancale e Roberto Dani aprono il Torino Jazz Festival 2025

TORINO – Sarà un incontro inedito tra poesia e musica ad aprire ufficialmente il programma principale del Torino Jazz Festival 2025. Mercoledì 23 aprile alle ore 18, il Teatro Juvarra ospiterà lo spettacolo “Chi sono queste cose”, produzione originale del TJF in collaborazione con il Salone OFF del Salone Internazionale del Libro di Torino.

Sul palco, due protagonisti d’eccezione: Domenico Brancale, tra le voci più intense della poesia italiana contemporanea, e Roberto Dani, batterista e performer noto per la sua ricerca sonora visionaria. Insieme daranno vita a una performance che si muove sul confine sottile tra musica e parola, tra silenzio e suono, in un’interpretazione che sfida le forme tradizionali dello spettacolo.

Il progetto nasce come un vero e proprio viaggio minimalista e astratto, costruito attorno a un nuovo testo inedito di Brancale e alle improvvisazioni percussive di Dani, capaci di generare paesaggi sonori che si fondono con le parole fino a diventarne estensione fisica ed emotiva. La scena, pensata in chiave teatrale, sarà arricchita da una coreografia di luci e colori, dove i gesti misurati e ‘zen’ di Dani accompagnano la voce poetica di Brancale in una narrazione sospesa, aperta, ricca di suggestioni.

“Chi sono queste cose” non si limita a essere un concerto né una semplice lettura poetica: è un’esperienza sensoriale che invita il pubblico a confrontarsi con domande prive di risposte, a immergersi in un flusso di frammenti di senso, in una riflessione intima e collettiva sulla complessità del nostro tempo. L’opera si interroga sulle possibilità del linguaggio, sull’urgenza di comunicare in un’epoca che spesso sembra irrespirabile.

