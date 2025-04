Fumo ed esplosione in un appartamento di via Roccaforte, a Torino: quattro persone intossicate

TORINO – Nella mattina di oggi in via Roccaforte a Torino (quartiere Cenisia) un appartamento è stato quasi distrutto da un’esplosione. I vigili del fuoco sono estrati nello stabile, salvando due persone rimaste intrappolate nell’alloggio; è di quattro persone il bilancio degli intossicati.

Agli agenti, un ragazzo che si trovava in casa ha raccontato di aver visto per primo il fumo provenire da un’altra stanza e di aver cercato di spegnere l’incendio. Ancora incerte le cause dell’esplosione e del rogo. Nel frattempo, il palazzo è stato evacuato.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese