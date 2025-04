Avigliana, centauro in gravi condizioni: è finito con la moto contro un guardrail

AVIGLIANA – Un centauro di 38 anni, residente a Bruino, è ricoverato in ospedale in condizioni critiche dopo essere rimasto coinvolto in un grave incidente stradale.

È accaduto questa mattina in via Pinerolo, lungo il lago Piccolo ad Avigliana. Secondo quanto ricostruito, l’uomo ha perso il controllo della sua moto, una Kawasaki, finendo per schiantarsi contro un guardrail.

Sul posto sono subito giunti i sanitari del 118 di Azienda Zero con un’ambulanza di soccorso avanzato di Avigliana e l’elisoccorso. Il 38enne è quindi stato trasportato all’ospedale Cto di Torino in codice rosso. I medici hanno riscontrato vari traumi; il centauro è stato operato e la prognosi rimane riservata.

Sul luogo dell’incidente anche i carabinieri di Rivoli per i rilievi del caso e i vigili del fuoco di Grugliasco Allamano.

