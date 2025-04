La piccola Greta morta a 5 anni al Regina Margherita di Torino: disposta l’autopsia, si indaga per omicidio colposo

TORINO – È ancora scossa la piccola cittadina di Caprie, in Val Susa. Veniva da qui la piccola Greta Roccati, la bambina di 5 anni morta all’ospedale Regina Margherita di Torino.

Alcuni giorni prima la piccola è stata operata di tonsille nell’ospedale francese di Briançon, nel dipartimento francese delle Hautes-Alpes. Poi si è sentita male nella serata di mercoledì 9 aprile, nella sua abitazione di Caprie. Arrivata in ospedale in condizioni disperate, a nulla sono valsi gli sforzi dei medici per salvarle la vita: Greta è deceduta a causa di un arresto cardiaco determinato da un’emorragia.

Saranno le indagini a stabilire cosa sia effettivamente successo. La procura di Torino ha aperto una inchiesta per omicidio colposo. La sostituta procuratrice Laura Longo ha disposto l’autopsia sul corpicino della bambina, che sarà eseguita la prossima settimana, affidata al medico legale Giambattista Golè.

L’amministrazione comunale ha annullato tutti gli eventi previsti in questi giorni e per il giorno del funerale sarà proclamato il lutto cittadino. Chiusa anche la scuola d’infanzia frequentata dalla piccola Greta, la Collodi di Novaretto.

