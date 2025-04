Con AkibaCon Alessandria diventà città del fumetto

ALESSANDRIA – AkibaCon (Comics & Games Convention) vedrà la seconda edizione nelle giornate di sabato 14 e domenica 15 giugno 2025, sempre nel sobborgo di Spinetta Marengo e, bene sottolinearlo, a ingresso gratuito con eventi dedicati a fumetti, film anche d’animazione, giochi da tavolo e no, incontri con disegnatori e doppiatori, senza dimenticare i cosplayers naturalmente, negli spazi messi a disposizione presso l’Hotel Diamante, il Centro Benessere Bellavita e il Cineplex Moderno.

La prima edizione dell’iniziativa AkibaCon è stata quella del 2024 a cui hanno partecipato circa 4mila appassionati provenienti da varie parti d’Italia, per quanto occorre ricordare una sorta di edizione di prova denominata Akiba Fest che nel 2023 ha richiamato oltre 600 partecipanti, offrendo così una buona spinta positiva agli organizzatori, ottenendo allo stesso tempo la fiducia degli Enti Pubblici tant’è che sono stati riconfermati i Patrocini di Regione Piemonte, Provincia di Alessandria, Città di Alessandria.

AkibaCon è anche il nome dell’associazione culturale senza scopo di lucro creata nel 2023 nell’intento di perseguire obiettivi che i fondatori e i sodali che via via si sono aggregati considerano fondamentali ovvero trasmettere la passione del fumetto e della cultura nerd, nonché proporre agli appassionati, tra cui i moltissimi frequentatori delle “fiere del fumetto”, un evento coinvolgente e pressoché unico in Italia.

Grazie a questo effervescente contesto culturale, nel corso del 2025 stanno emergendo due progetti di grande impegno e qualità, concretizzati nella realizzazione della pubblicazione a fumetti “Tales of Alessandria” con storie ambientate nella Città di Alessandria, che nel corso dell’anno verrà distribuito gratuitamente, e la produzione, attualmente in corso del cortometraggio “Alla ricerca di una storia” di cui sono previste proiezioni, anch’esse a ingresso gratuito, sia in Alessandria, sia in varie località considerando i contesti dei festival della rassegne dedicati a questa forma di narrazione.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese