Sui treni regionali del Piemonte e sulle linee SFM si può pagare con il contactless alle validatrici

PIEMONTE – Da domani, sabato 12 aprile, Regionale attiverà su tutte le linee SFM e sulle principali linee ferroviarie del Piemonte TAP&TAP, il canale di acquisto rapido tramite carte di pagamento contacless direttamente dalle validatrici in stazione.

Il sistema era già attivo come progetto pilota sulla tratta Venezia-Verona dall’aprile 2024.

Dopo l’esordio sulla linea Torino Aeroporto di Caselle –Torino Lingotto, alla fine del 2024, il servizio è stato progressivamente esteso ad altre tratte del Servizio Ferroviario Metropolitano (SFM) registrando a oggi oltre 10mila viaggi effettuati, fino a includere, da sabato 12 aprile, tutte le linee SFM, la Alba-Asti e le principali linee regionali piemontesi. In particolare, con TAP&TAP da Torino si potrà raggiungere anche Vercelli e Novara, Cuneo e Limone Piemonte, Mondovì e Ceva, Asti, Alessandria e Arquata Scrivia.

L’estensione del sistema di acquisto TAP&TAP mira a semplificare ulteriormente l’accesso ai mezzi di trasporto pubblico, rendendo l’acquisto dei biglietti più rapido, sicuro e rispettoso dell’ambiente.

L’iniziativa fa parte del continuo impegno del Regionale per migliorare l’esperienza di viaggio dei passeggeri e rendere gli spostamenti più semplici e flessibili.

Oltre al Piemonte, TAP&TAP è attivo in Sardegna, sulla Cagliari-Elmas Aeroporto, in Veneto, in Toscana, nel Lazio, per Leonardo express tra Roma Termini e Fiumicino Aeroporto, e in Sicilia, sulla Palermo-Punta Raisi Aeroporto evidenziando un trend di utilizzo in costante crescita.

FUNZIONAMENTO

È necessario avvicinare la propria carta di pagamento contactless a una validatrice contraddistinta dall’apposito simbolo sia nella stazione di partenza (Tap in) che di arrivo (Tap out), fondamentale per definire il corretto valore del viaggio.

Il cliente può utilizzare il servizio anche attraverso un dispositivo digitale, come uno smartphone o smartwatch, sul quale avrà già caricato la propria carta di pagamento contactless, accertandosi di utilizzare sempre lo stesso dispositivo sia in partenza che in arrivo.

Registrando la propria carta di pagamento all’interno dell’area riservata sul sito di Trenitalia, il cliente può accedere e controllare le proprie transazioni e, soprattutto, beneficiare della “best fare”, con la quale il sistema effettua il calcolo della migliore tariffa applicabile.

Per tutti gli approfondimenti è possibile consultare la pagina TAP&TAP su trenitalia.com e seguire i canali social del Regionale

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese