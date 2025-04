A Volpiano nasce “Autonomo e Connesso”: un cohousing per l’autonomia delle persone con disabilità

VOLPIANO – Inaugurato ieri, venerdì 11 aprile 2025 in via Trento 12, il nuovo progetto di cohousing “Autonomo e Connesso”. L’abitazione, un tempo confiscata alla criminalità organizzata, è stata trasformata in uno spazio di vita autonoma per persone con disabilità lieve.

L’iniziativa si inserisce all’interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 5 “Inclusione e Coesione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, grazie al finanziamento dell’investimento 1.2 “Percorsi di autonomia per persone con disabilità”.

Il progetto è promosso dall’Unione dei Comuni Nord Est Torino (Unione NET) in partnership con la Cooperativa sociale Il Màrgine e con la collaborazione dei Comuni coinvolti.

Un progetto per l’autonomia e l’inclusione

“Autonomo e Connesso” ha l’obiettivo di costruire percorsi di autonomia personalizzati, favorendo l’inclusione sociale delle persone con disabilità attraverso:

la co-progettazione del progetto di vita , con il coinvolgimento attivo di famiglie e operatori;

il rafforzamento delle autonomie domestiche e personali ;

supporto psicologico alle famiglie;

la creazione di percorsi di vita indipendente in appartamenti dedicati a Volpiano e Settimo Torinese;

l’accompagnamento all’inserimento lavorativo e allo sviluppo di competenze digitali, anche grazie a strumenti di domotica.

Un lavoro di rete per l’inclusione

Il progetto, di durata pluriennale, si fonda su un approccio integrato e multidisciplinare, con un’équipe composta da educatori, assistenti sociali, psicologi e professionisti del settore socio-sanitario. Sono previste anche attività laboratoriali, iniziative sul territorio e momenti di confronto con famiglie e comunità.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese