Acqui Terme, al via la nuova stagione termale

ACQUI TERME – Acqui si prepara a riaprire le porte delle sue terme.

Gli stabilimenti inizieranno l’attività lunedì 14 aprile e resteranno in funzione fino al 13 dicembre, senza interruzioni nemmeno nei mesi estivi.

Durante gli otto mesi di apertura sarà possibile prenotare fanghi e inalazioni, così come altri trattamenti. Gli interventi di manutenzione si sono concentrati in particolare sugli impianti dedicati alla fangoterapia, alle inalazioni e alle piscine.

Aprirà lo stabilimento di via XX Settembre, mentre in questi giorni si stanno completando i lavori di sistemazione degli ambulatori, delle cabine per i fanghi e delle postazioni per le inalazioni. Chi intende usufruire del Servizio Sanitario Nazionale dovrà prima consultare il proprio medico di base.

Oltre ai fanghi, saranno disponibili percorsi vascolari, trattamenti fisioterapici, insufflazioni e altre cure termali.

