Festeggiati i primi 15 anni di Toolbox, il coworking piú grande e frequentato di Torino

Toolbox Coworking il primo e il piû grande coworking di Torino ha festeggiato venerdì 11 febbraio i suoi primi 15 anni di vita con una grande festa in cui sono stati coinvolti vecchi e nuovi ospiti della struttura situata di fronte all’Ospedale Mauriziano, non lontano dalla Metro Dante

Toolbox occupa 10.000 mq ricavati da una ex fonderia dell’inizio del ‘900 e ospita un centinaio di freelance, 50 fra aziende e startup prevalentemente attive nei settori dell’innovazione, del design, della tecnologia e della comunicazione. Presso il coworking vengono organizzati più di 300 eventi e workshop ogni anno.

Sempre a Toolbox hanno trovato casa i gruppi di ricerca di due dipartimenti del Politecnico di Torino e ci sono anche gli 8 team studenteschi multidisciplinari del Politecnico: dalla vela ai veicoli a idrogeno, alle bicicllette da record e ai moduli per una base lunare autosufficiente. Da Toolbox c’è anche la sede di Arduino la piattaforma opensource che da Ivrea ha conquistato il mondo, cambiondo il modo con cui si fa la prototipazione di progetti hobbistici, didattici e professionali.

Al coworking ha sede anche il primo Fablab in Italia che diffonde la cultura dei maker tra appassionati, studenti e imprese e Print Club Torino, la casa del visual design che organizza ogni anno i Graphic Days, il festival internazionale di grafica e visual design.

Toolbox dedica parte dei propri spazi per ospitare organizzazioni non profit come Hackability, un’associazione di volontari che usa creatività e la tecnologia per rispondere ai bisogni di autonomia e cura delle persone con disabilità, degli anziani e dei bambini e Tutticonnessi iniziativa nata ai tempi del covid che raccoglie, rigenera e dona dispositivi digitali alle famiglie in difficoltà.

