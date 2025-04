Pasqua e Pasquetta in Piemonte: primi segnali di bel tempo, ma le previsioni restano incerte

TORINO – In vista del lungo weekend di Pasqua e Pasquetta, che quest’anno cadono il 20 e 21 aprile, iniziano ad arrivare le prime previsioni meteo per il Piemonte. Secondo i dati raccolti da Climate-Data.org e ARPA Piemonte, il tempo dovrebbe essere in miglioramento, con temperature miti e poche piogge. Tuttavia, è ancora troppo presto per avere un quadro certo: il consiglio è di seguire gli aggiornamenti nei prossimi giorni.

Torino e provincia

A Torino il cielo sarà in prevalenza nuvoloso a Pasqua, con qualche possibile pioggia leggera. Le temperature si aggireranno tra i 7 e i 19 gradi. Per Pasquetta è previsto un miglioramento: cielo sereno o poco nuvoloso, con massime intorno ai 18 gradi.

Cuneese

Nel cuneese, le giornate saranno simili. A Pasqua si prevedono nubi sparse e temperature tra i 6 e i 17 gradi. Pasquetta potrebbe regalare una giornata stabile, adatta alle gite fuori porta, soprattutto in Langa e sulle colline.

Astigiano e Alessandrino

Anche nelle province di Asti e Alessandria, il weekend dovrebbe essere tranquillo. I cieli saranno variabili, con brevi rovesci possibili solo domenica. Lunedì, invece, sono attese schiarite. Le massime non supereranno i 18 gradi.

Biellese e Vercellese

A Biella e Vercelli il tempo potrebbe essere più instabile, con nuvole e qualche pioggia debole nella giornata di Pasqua. Pasquetta, al contrario, dovrebbe essere più soleggiata, con temperature miti e un clima primaverile.

Novarese

Nel novarese, la situazione sarà simile. Domenica con cielo coperto e possibilità di piogge leggere, mentre lunedì il tempo dovrebbe migliorare, con ampie schiarite nel pomeriggio.

Verbano-Cusio-Ossola

Nella zona del Lago Maggiore e nelle valli montane del VCO, il clima resterà fresco. A Pasqua si attendono nuvole e qualche pioggia leggera, specialmente in alta quota. A Pasquetta è atteso un ritorno del sole, ideale per chi pensa a una gita in montagna.

Previsioni da confermare

Al momento, gli esperti ricordano che è ancora presto per fare previsioni affidabili. Aprile è un mese variabile, e le condizioni possono cambiare rapidamente. ARPA Piemonte invita a consultare i bollettini meteo aggiornati più vicino alle date di Pasqua e Pasquetta.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese