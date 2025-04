Crollo del tetto di un palazzo in piazza Crispi: tragedia sfiorata a Torino

TORINO – Nella mattinata di domenica 13 aprile, intorno alle 6, un forte boato ha scosso il quartiere Barriera di Milano a Torino. Una parte del tetto di un palazzo situato in piazza Crispi è crollata improvvisamente. Per fortuna, al momento del crollo non transitava nessuno lungo il marciapiede e le attività commerciali nelle vicinanze erano chiuse, evitando così il rischio di feriti.

Immediatamente dopo l’incidente, sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia municipale, che hanno provveduto a delimitare l’area per garantire la sicurezza dei passanti e dei residenti.

Verangela Marino ha condiviso sui social le foto dell’accaduto.

Attualmente le autorità locali stanno esaminando l’edificio per comprendere le cause del crollo. Nel frattempo, l’area è stata transennata e resterà sotto osservazione.

***NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO***

(Foto di Verangela Marino)

