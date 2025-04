La terza stagione di ‘Cuori’ ritorna con nuove emozioni e sfide mediche

TORINO – Dopo un’attesa di due anni dal finale della seconda stagione, ‘Cuori’ è pronto a tornare sugli schermi della Rai. La terza stagione è attualmente in produzione, con riprese avviate il 27 gennaio e programmate fino al 29 maggio. Gli episodi, sei serate da 100 minuti, saranno trasmessi nella stagione televisiva 2025-2026.

Il set principale delle riprese si trova ancora a Torino, con gli studi Lumiq che ospitano la ricostruzione degli interni dell’ospedale Molinette, utilizzando materiali d’epoca. La caserma Alessandro Riberi funge da location per l’esterno della struttura, mentre altre ambientazioni suggestive includono i Docks Dora e la Gam, trasformata in un ospedale di Zurigo. Luoghi iconici come il teatro Juvarra, Palazzo Birago e i giardini Cavour contribuiscono a creare l’atmosfera autentica degli anni Settanta.

La produzione coinvolge una vasta troupe di quasi 150 persone, con il Centro di produzione Rai di Torino che gestirà anche il montaggio. Le comparse, circa 1600, sono state reclutate nel territorio, dimostrando l’impegno locale nel progetto. ‘Cuori 3’, una coproduzione di Rai Fiction e Aurora Tv Banijay, è diretta da Riccardo Donna, il quale ha sottolineato l’importanza di raccontare la storia del Paese attraverso le esperienze di un ospedale.

La trama della nuova stagione si apre nel 1974, un anno di significativi cambiamenti sociali e medici. La serie esplorerà la nascita della terapia intensiva, i nuovi bypass coronarici e i primi esperimenti di angioplastica, mentre i protagonisti Delia e Alberto si trovano a fronteggiare non solo sfide professionali ma anche colpi di scena nelle loro relazioni personali. Il personaggio di Delia, interpretato da Pilar Fogliati, evolve in una figura più consapevole, impegnata non solo nella sua carriera ma anche nella ricerca di una maggiore indipendenza.

La storia si arricchisce di nuovi personaggi e dinamiche, con l’introduzione di Fausto Sciarappa nel ruolo del neurochirurgo Luciano La Rosa, che sostituirà il professor Cesare Corvara. Il cast include anche Neva Leoni, Marco Bonini, Bianca Panconi, Carmine Buschini e Nicolò Pasetti, che daranno vita alla nuova generazione di medici.

