Gtt Torino: oltre il 20% dei passeggeri senza biglietto

TORINO – Nel corso di un’operazione straordinaria di controllo sui mezzi pubblici, è emerso un dato allarmante: oltre il 20% dei passeggeri di bus e tram non era in possesso di un abbonamento o di un biglietto valido. I controlli, effettuati su 26 vetture delle linee 13, 15, 18, 30, 55, 56, 61 e 67 che attraversano il centro città, hanno coinvolto più di 600 utenti, portando all’elevazione di circa 160 sanzioni per mancanza del titolo di viaggio.

L’iniziativa, coordinata tra Gtt e Carabinieri, ha avuto come obiettivo principale il contrasto ai reati sui mezzi pubblici. Durante i controlli, non solo sono state riscontrate infrazioni legate ai titoli di viaggio, ma anche episodi di illegalità legati a sostanze stupefacenti e furti.

Due individui sono stati segnalati alla Prefettura per possesso di hashish, mentre una coppia di giovani è stata riconosciuta dai militari dell’Arma per un furto di moto avvenuto il giorno precedente.

