Seimila runner a Torino per la Mezza Maratona

TORINO – Questa mattina, il centro di Torino ha visto una straordinaria invasione di runner, con circa seimila partecipanti pronti a dare il via alla Mezza Maratona. Nonostante la pioggia fine che ha accompagnato i primi corridori all’alba, il meteo ha riservato una sorpresa: alle 8:30, la nuova via Po, recentemente ristrutturata con fondi del Pnrr e priva di cantieri, si è presentata in perfette condizioni per accogliere la partenza della gara.

Una festa di colori ha animato il percorso, che si snodava tra i Murazzi, gli ospedali e il parco del Valentino, prima di ricondurre i corridori in via Po. Tra i partecipanti, spiccava la presenza di Leonardo Bonucci, ex capitano della Juventus e della Nazionale, ora collaboratore tecnico dell’Under 20. Già in passato aveva partecipato alla Mezza Maratona di Torino, chiudendo in 2 ore e 16 secondi.

A rappresentare le istituzioni, il consigliere regionale del Pd, Daniele Valle che ha indossato scarpe da ginnastica e pettorale.

Con corridori provenienti da ogni angolo d’Italia, il centro di Torino si è trasformato in un grande palcoscenico sportivo. La prima runner a tagliare il traguardo della Dieci di Torino è stata Diletta Moressa, 23 anni, arrivata da Venezia. Il primo a tagliare il traguardo della gara sui 10 chilometri è stato Giuseppe Giarratana, 32 anni, dell’Aeronautica Militare, che ha completato il percorso in poco più di mezz’ora.

