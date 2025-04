Due progetti della Città di Torino sono in finale nel concorso Art Bonus 2025

TORINO – Sono due i progetti candidati, in due diverse categorie, con cui la Città di Torino partecipa alla selezione nazionale del concorso Art Bonus 2025: “Nutrirsi di Cultura 0-6” per il settore biblioteche e “MITO SettembreMusica” per il settore festival musicali.

I progetti

Nutrirsi di Cultura 0-6 è il progetto che promuove la partecipazione culturale come fattore determinante per il benessere di bambine, bambini e famiglie nei primi sei anni di vita. Realizzato grazie al sostegno di Fondazione Compagnia di San Paolo, è realizzato dalle Biblioteche Civiche Torinesi, in rete con musei, servizi sanitari ed educativi e realtà del privato sociale, per favorire l’accesso alla lettura e all’offerta culturale cittadina.

MITO SettembreMusica è il festival internazionale che unisce le città di Torino e Milano, una delle più importanti manifestazioni dedicate alla musica classica, con un ricco programma accessibile a un ampio pubblico.

Come votare i progetti

Fino alle ore 12 di lunedì 14 aprile 2025 si possono sostenere i due progetti attraverso il voto online, contribuendo così al loro ingresso tra i 15 progetti di ciascuna categoria che accederanno alla fase conclusiva del concorso. Si ricorda che per rendere valido il proprio voto è necessario confermare la scelta cliccando sul link ricevuto via email al termine della procedura.

I 15 progetti più votati per ciascuna categoria accederanno alla fase finale, che si svolgerà nella giornata di martedì 15 aprile 2025, dalle ore 8 alle ore 20, attraverso il Click Day organizzato sui canali Facebook e Instagram ufficiali di Art Bonus. Da questa fase emergeranno i progetti vincitori.

La Città di Torino invita tutte le cittadine e i cittadini a partecipare attivamente alla votazione e a sostenere la cultura, contribuendo a valorizzare il patrimonio culturale della città.

Tutte le informazioni per votare e sostenere i progetti della Città di Torino sono sul sito del Comune alla pagina www.comune.torino.it/ artbonus2025.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese